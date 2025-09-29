نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 1578 مرشحًا لعضوية مجلس الشعب في سوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد، إغلاق باب الترشح لعضوية مجلس الشعب على مستوى الدوائر الخمسين المنتشرة في عموم البلاد.

وقال الأحمد في تصريحات لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، اليوم الإثنين: "تبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارًا من صباح هذا اليوم الإثنين وتنتهي مساء يوم الجمعة القادم، 3 أكتوبر على أن يكون يوم السبت يوم صمت انتخابي" في عموم البلاد.

وأضاف الأحمد: "بلغ عدد المرشحين 1578 مرشحًا، وشكّلت النساء نسبة 14% منهم، وتباينت نسبة الترشح النسائي بين محافظة وأخرى".

وأوضح أن يوم الاقتراع سيكون صباح الأحد، الموافق 5 أكتوبر، بدءًا من الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت دمشق ويغلق باب التصويت، وتبدأ عمليات فرز الأصوات اعتبارًا من الساعة 4:00 مساءً بالتوقيت المحلي لسوريا.

كما أعلن رئيس اللجنة العليا لانتخابات محمد طه الأحمد، انطلاق الدعاية الانتخابية للمترشحين، اليوم الإثنين.

وأصدرت اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية المقررة، اليوم الإثنين، القرار رقم 61 المتضمن قائمة المترشحين لعضوية مجلس الشعب في الدوائر الانتخابية لجميع المحافظات.

ووقّعت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، في 6 سبتمبر مذكرة تفاهم مع 5 منظمات من المجتمع المدني، بهدف التعاون في تنفيذ برامج تدريبية وتوعوية مرتبطة بالانتخابات حرصًا على ضمان النزاهة والشفافية الكاملة للعملية الانتخابية.