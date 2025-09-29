العالم اليوم - رويترز: الإمارات حضت نتنياهو على قبول اقتراح ترامب في غزة

انتم الان تتابعون خبر رويترز: الإمارات حضت نتنياهو على قبول اقتراح ترامب في غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 29 سبتمبر 2025 09:24 مساءً - نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع أن دولة الإمارات حضّت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على قبول اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في غزة والتخلي عن أي مخطط للضم في الضفة الغربية.

وذكرت المصادر أن وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، أبلغ نتنياهو بموقف دولة الإمارات إزاء خطة ترامب، وذلك خلال اجتماع على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الجمعة.

وبحسب مصادر "رويترز" فقد أكد الشيخ عبد الله بن زايد أن دولة الإمارات تدعم الخطة الأميركية، واصفا إياها بأنها تقدم فوائد كبيرة لجميع الأطراف.

وأضافت "رويترز" أن الإمارات حذّرت نتنياهو من أن ضم الضفة الغربية سيغلق الباب أمام المزيد من اتفاقيات السلام مع الدول العربية والإسلامية.