العالم اليوم - سينغ: الذهب سيبقى قويا حتى العام المقبل والدولار سيعاني

انتم الان تتابعون خبر سينغ: الذهب سيبقى قويا حتى العام المقبل والدولار سيعاني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 03:24 مساءً - في ظل التحديات التي تواجه استراتيجيات الاستثمار عالميًا، يطرح تساؤل محوري نفسه: أين يكمن العائد اليوم؟ فمع ارتفاع أسعار الذهب والفضة وتراجع الدولار، إلى جانب الأداء القوي للأسهم منذ بداية العام، تبرز الحاجة إلى فهم أفضل لطرق تنويع المحافظ الاستثمارية لتحقيق عوائد مستدامة وسط هذه التقلبات.

بهذا الصدد، أكد أمريت سينغ، الرئيس العالمي للعملاء الرئيسيين والمؤسسات في شركة "لايتهاوس كانتون"، أن المحفظة الاستثمارية المثالية يجب أن تكون "استراتيجية للغاية" وتشمل استراتيجيات العائد المطلق، مشيراً إلى أن الائتمان الخاص يعد من بين هذه الاستراتيجيات.

وعلى هامش "قمة الشرق الأوسط وآسيا 2025"، قال سينغ في مقابلة خاصة مع دوت الخليج: "من المهم النظر في استثمارات الأصول الحقيقية، ليس فقط في العقارات التجارية والسكنية، بل أيضاً في البنية التحتية طويلة الأمد، إلى جانب الاستثمار في القطاعات التي تم بحثها جيداً مثل التكنولوجيا والنمو".

وتوقع سينغ استمرار صعود الذهب في ظل السياسات النقدية الحالية، قائلاً: "من وجهة نظرنا، يُتوقّع أن يبقى الذهب قوياً حتى نهاية هذا العام وحتى العام المقبل أيضاً".

وأشار إلى أن الفارق في درجة الاستثمار أصبح محدوداً، داعياً المستثمرين إلى إجراء أبحاث دقيقة والتأكد من فهم الأوراق المالية قبل شرائها.

وفي ما يتعلق بالدولار، رجّح سينغ استمرار تراجعه أمام سلة من العملات، بما في ذلك الذهب، قائلاً: "المفضل هو البقاء في مراكز شراء الذهب".

لكنه شدد على ضرورة مراعاة العملة الأساسية للمحفظة الاستثمارية عند اتخاذ القرارات، موضحاً أن التوقعات بانخفاض الدولار لا تعني تجاهل العوائد المتوقعة من الأصول الأخرى.

أما عن القطاعات الواعدة، فأشار سينغ إلى أن شركات التكنولوجيا ستواصل تحقيق أرباح جيدة وأداء متفوق، رغم احتمال مواجهة بعض العقبات في حال حدوث اضطرابات، داعياً المستثمرين إلى الحذر.

وفي ما يتعلق بالمخاطر، قال سينغ إن البيئة الجيوسياسية الحالية لا تخلو من احتمالات وقوع أحداث غير متوقعة، مضيفاً: "لا يمكن استبعاد ذلك بالكامل، ولكن في العموم، ثمّة وجهة نظر بناءة على مختلف الصعد".

يذكر أن بنك أبوظبي الأول، وهو أكبر بنك في دولة الإمارات وإحدى المؤسسات المالية الأكثر أماناً في العالم، كان قد اختتم الأسبوع الماضي النسخة الثانية من "قمة الشرق الأوسط وآسيا" التي انعقدت في سنغافورة بمشاركة أكثر من 250 من صناع القرار وقادة المال والأعمال. وجاءت القمة تحت شعار "الوصل بين آسيا والشرق الأوسط: مستقبل التجارة والاستثمار والتمويل"، لتسليط الضوء على الفرص المتزايدة في الابتكار، التمويل المستدام، والبنية التحتية الخضراء.