العالم اليوم - بعد خطة ترامب.. لابيد يحذر نتنياهو من الرد بكلمة "لكن"

انتم الان تتابعون خبر بعد خطة ترامب.. لابيد يحذر نتنياهو من الرد بكلمة "لكن" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 03:24 مساءً - قال زعيم المعارضة إلإسرائيلية، يائير لابيد، الثلاثاء، إن "الخطة التي عرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليست مثالية، ولكنها الخيار الأفضل الموضوع على الطاولة".

وأضاف: "خلال السنة الأخيرة أدرتُ سلسلة كاملة من لقاءات ومحادثات مع فريق الرئيس، مع دول الخليج، مع توني بلير وفريقه، مع ممثلي الفلسطينيين، طبعا مع نتنياهو وفريقه. الخطة التي عُرضت في النهاية تشبه كثيرا في مكوناتها تلك التي عرضتها أمامهم بالفعل قبل سنة".

وتابع: "أهدرنا سنة مأساوية من كوارث شخصية ووطنية. سنة توفي فيها رهائن وقُتل جنود بينما يتفكك موقفنا الدولي أمام أعيننا. الوقت نفد. أنا مقتنع أنه داخل تشابك المصالح والجدول الزمني الضاغط الذي يُلزم بسبب وضعية الرهائن، ما عرضه أمس الرئيس ترامب هو الخطة الوحيدة التي لديها قابلية للتنفيذ".

وقال لابيد: "الأهداف الكبرى للخطة الحالية واضحة، هي ليست عشرين بل ثلاث: إعادة الرهائن، وقف الحرب وخروج إسرائيل من غزة مع الحفاظ على أمننا، توسيع الاتفاقيات الإبراهيمية".

وتابع: "كل هذا مصالح إسرائيلية واضحة. ما يهدد الخطة الآن ليس الأشخاص الذين يقولون لا، بل الأشخاص الذين يقولون نعم، لكن".

وأكمل: "نتنياهو عادة يقول نعم في واشنطن، عندما يقف أمام الكاميرات في البيت الأبيض، ويقول لكن عندما يعود إلى البلاد، لا يجب أن يحدث ذلك".

وأكد لابيد: "يجب أن نقول عن الخطة "نعم" بدون "لكن"، وأن نعمل على تنفيذها الفوري رغم كل العقبات".