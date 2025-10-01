العالم اليوم - فيديو.. انهيار سقف مبنى "السرايا" في دمشق وإنقاذ 5

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. انهيار سقف مبنى "السرايا" في دمشق وإنقاذ 5 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 أكتوبر 2025 03:28 مساءً - أنقذت فرق الدفاع المدني السوري 5 عمال كانوا عالقين تحت الأنقاض، بعد انهيار أحد أسقف مبنى السرايا (المبنى القديم لوزارة الداخلية) في ساحة المرجة وسط دمشق، الأربعاء.

ووقع الحادث أثناء عمليات ترميم المبنى، حيث انهار السقف بشكل جزئي.

وأوضح الدفاع المدني أن عاملين لا يزالان تحت الركام، حيث تستمر عمليات البحث والإنقاذ، وسط تحديات كبيرة بسبب احتمال انهيارات أخرى أثناء العمل.

وأوضح مدير مديرية الدفاع المدني في دمشق أنه "لا يمكن استخدام المعدات الثقيلة مثل الرافعات التلسكوبية في عمليات الإنقاذ، نظرا لمخاطر انهيار المبنى بالكامل".

وكان الدفاع المدني ذكر أن الانهيار الجزئي وقع أثناء أعمال ترميم في مبنى السرايا، مشيرة إلى أن هناك عددا من الجرحى وعمالا لا يزالون عالقين تحت الأنقاض.