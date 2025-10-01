الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة غير مسبوقة، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقّع أمرًا رئاسيًا يعتبر أي هجوم على أراضي دولة قطر أو سيادتها تهديدًا مباشرًا لأمن الولايات المتحدة.

ترامب يوقع أمرًا يعتبر أمن قطر أولوية أمريكية

ويعزز هذا القرار التزام واشنطن بأمن قطر، ويمنحها ضمانًا أمنيًا موسعًا يشبه المادة الخامسة من ميثاق حلف الناتو.



وينص الأمر على أن الولايات المتحدة ستتخذ التدابير المناسبة، بما في ذلك الإجراءات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية إذا لزم الأمر، للدفاع عن مصالحها ومصالح قطر.

كما أشاد البيت الأبيض بدور قطر كوسيط في جهود الولايات المتحدة لحل النزاعات الإقليمية والدولية الهامة.