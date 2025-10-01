الرياض - كتبت رنا صلاح - قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إن 51 شهيدا و 180 جريحا وصلوا مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ 24 الماضية.

51 شهيدا في غزة خلال يوم

وأضافت في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، أن 4 شهداء و 57 جريحا من منتظري المساعدات وصلوا المستشفيات خلال اليوم المنصرم ما يرفع إجمالي عدد الضحايا من منتظري المساعدات إلى 2580 شهيدا وأكثر من 18930 جريحا.



وأشارت الوزارة إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول 2003 إلى 66148 شهيدا و 168716 جريحا بينهم 13280 شهيدا و 56675 جريحا منذ استئناف الاحتلال عدوانه على غزة في 18 آذار الماضي.