 وزير الحرب الإسرائيلي يوجه تحذيرا أخيرا إلى سكان غزة لمغادرتها

الرياض - كتبت رنا صلاح - قال وزير الحرب الإسرائيلي الأربعاء، إن الجيش سيحكم الطوق الأمني حول مدينة غزة، موجها "تحذيرا أخيرا" إلى سكانها لمغادرتها نحو الجنوب.

وأضاف يسرائيل كاتس في بيان نُشر عبر وسائل إعلام إسرائيلية "هذه هي الفرصة الأخيرة لسكان غزة الراغبين في ذلك للتحرك جنوبا وترك عناصر حماس معزولين داخل مدينة غزة".

وفي وقت سابق أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، أنه سيغلق شارع الرشيد آخر ممر متاح لسكان جنوب غزة للوصول إلى الشمال، في الوقت الذي يواصل فيه هجومه على مدينة غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي في منشور على "إكس"، "سيتم إغلاق شارع الرشيد أمام الحركة من منطقة جنوب القطاع في تمام الساعة 12:00. الانتقال جنوبًا سيسمح لمن لم يتمكن من إخلاء مدينة غزة".

وأضاف أنه في هذه المرحلة يسمح الجيش الانتقال جنوبًا بشكل حر ودون تفتيش