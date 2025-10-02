عاجل- الحكومة تحذر: فيضان النيل يهدد أراضي طرح النهر والتصرفات الإثيوبية تزيد المخاطر

أحمد جودة - القاهرة - الحكومة تحذر: فيضان النيل يهدد أراضي طرح النهر والتصرفات الإثيوبية تزيد المخاطر

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تداعيات فيضان نهر النيل الذي بدأ منذ أيام، بزيادة كبيرة في كميات المياه المتدفقة، والتي كان لها تأثير سلبي على الأشقاء في السودان.

استعدادات وزارة الري

أكد وزير الموارد المائية والري أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات الاستباقية لمواجهة الموقف، موضحًا أنه تم إرسال خطابات إلى المحافظين منذ فترة، لتنبيه المتعدين على أراضي طرح النهر بضرورة الإخلاء الفوري، لكونها جزءًا من حرم النيل ومعرضة للغمر بالمياه.

تحذير من غمر الأراضي

شدد الوزير على أن أراضي طرح النهر جزء لا يتجزأ من القطاع المائي للنيل، وأن أي تعديات قائمة عليها تُشكل خطرًا داهمًا على أصحابها، مؤكدًا أن هذه الأراضي قد تتعرض للغمر الكامل بالمياه خلال فترة الفيضان.

التصرفات الإثيوبية الأحادية

لفت وزير الري إلى أن أحد أسباب زيادة التدفقات المائية يرجع إلى التصرفات الإثيوبية الأحادية في إدارة مياه النيل، والتي سبق لمصر أن حذرت مرارًا من خطورتها على استقرار موارد المياه في دول حوض النهر.