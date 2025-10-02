نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زلزال بقوة 5.19 ريختر يضرب تركيا ويهز مباني إسطنبول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة "رويترز" أن زلزالًا بلغت قوته 5.19 درجة على مقياس ريختر ضرب اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025 عدة مناطق في تركيا، وشعر به سكان مدينة إسطنبول بعد اهتزاز مبانٍ في أنحاء مختلفة من المدينة.

موقع وتأثير الهزة الأرضية

حتى الآن لم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية كبيرة، فيما تواصل السلطات التركية متابعة الموقف وتقييم حجم الأضرار المحتملة بالتعاون مع إدارة الكوارث والطوارئ.

زلازل متكررة في تركيا

يُذكر أنه في 3 يونيو الماضي، ضرب زلزال آخر بلغت قوته 5.8 درجات منطقة مرمريس في ولاية موغلا جنوب غرب البلاد، وشعر به السكان في ولايات مجاورة.

وأوضح وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا حينها أن الهزة لم تُسفر عن أضرار مادية كبيرة وفقًا للتقييمات الأولية.