العالم اليوم - 3 قتلى بهجوم خارج كنيس يهودي في مانشستر

انتم الان تتابعون خبر 3 قتلى بهجوم خارج كنيس يهودي في مانشستر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 2 أكتوبر 2025 03:24 مساءً - أعلنت الشرطة، الخميس، مقتل 3 أشخاص يعتقد أن أحدهم المنفذ، في هجوم قرب كنيس يهودي بمدينة مانشستر شمالي إنجلترا.

وكانت الشرطة أعلنت في وقت سابق أنها تلقت بلاغا عن "حادثة طعن خارج كنيس يهودي" في مانشستر، مشيرة إلى إصابة 4 أشخاص.

وأكد جهاز الإسعاف أنه هرع إلى موقع "حادثة كبرى" في منطقة كرامسال في مانشستر.

وقالت الشرطة في بيان: "نتعامل مع حادث وقع خارج كنيس في شارع ميدلتون في مانشستر".

وأضاف البيان: "تم استدعاء الشرطة إلى كنيس تجمع هييتون بارك العبراني في شارع ميدلتون، في الساعة 9:31 صباحا بالتوقيت المحلي بواسطة شخص أفاد أنه شهد سيارة تُقاد باتجاه المارة".

وأعلنت شرطة مانشستر الكبرى حالة الطوارئ، وأطلق الضباط النار على رجل واحد يعتقد أنه المهاجم.

وأفاد مراسل "دوت الخليج"، أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمير قطع زيارته للدنمارك وعاد إلى بلاده، حيث سيعقد اجتماعا عاجلا للجنة الطوارئ.

وعقب الحادث قال ستارمر إن "هجوم هذا الصباح صادم للغاية".

وأضاف: "أنا في طريقي للعودة إلى لندن لرئاسة اجتماع طارئ، وسيتم نشر تعزيزات شرطية إضافية في المعابد اليهودية عبر البلاد".

وتابع ستارمر: "سنقوم بكل ما في وسعنا للحفاظ على سلامة مجتمعنا اليهودي".