العالم اليوم - هبوط اضطراري لطائرة متجهة إلى مصر بسبب امرأة "مخمورة"

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 2 أكتوبر 2025 03:24 مساءً - أجبر سلوك مسافرة مخمورة طائرة ركاب، كانت متجهة من بريطانيا إلى مصر، على الهبوط اضطراريا في جزيرة كريت في اليونان، الأربعاء.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الخميس، أن امرأة بريطانية تبلغ من العمر 38 عاما، قلبت الرحلة المتجهة إلى مصر "رأسا على عقب"، بسبب تأثير الكحول.

وكانت الراكبة تسافر مع زوجها وطفلها، وقال الركاب إنها كانت "في حالة سكر شديد، وتجاهلت تعليمات طاقم الطائرة".

ووصف المسافرون سلوك المرأة بـ"العدواني" و"الخارج عن السيطرة"، بينما لم تترك خيارا للطاقم سوى تنبيه القبطان.

وبعدها طلب قبطان الطائرة إذنا بالهبوط اضطراريا في مطار هيراكليون بجزيرة كريت اليونانية، لأسباب تتعلق بالسلامة.

وبعد هبوط الطائرة اعتقلت عناصر الشرطة المرأة، واقتيدت إلى السلطات من أجل التحقيق في سلوكها.

وفي الآونة الأخيرة، ازداد عدد الرحلات التي أجبرت على تغيير مسارها، أو التوقف بسبب الركاب المخمورين، بحسب الصحيفة.