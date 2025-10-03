نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسرائيل: سفن أسطول الصمود العالمي خالية من المساعدات الإنسانية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن جميع السفن الأربعين المشاركة في الأسطول العالمي للصمود، والتي اعترضتها البحرية الإسرائيلية، لم تكن تحمل أي مساعدات إنسانية.

وأصدرت الوزارة فيديو يظهر المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، دين إلسدون، وهو يستعرض داخل إحدى أكبر سفن الأسطول الفارغة، مشيرا إلى أن الغياب التام للمساعدات يفسر رفض المنظمين لعروض إسرائيل وعدد من الدول لتسليم المساعدات وتجنب دخول منطقة حرب نشطة وخرق القانون.

وقال إلسدون: "لم يكن الهدف قط إيصال المساعدات إلى غزة، بل كان الهدف العناوين ورفع المتابعات على وسائل التواصل الاجتماعي"