العالم اليوم - شرطة مانشستر: أحد ضحيتي هجوم الكنيس "ربما قتل برصاصنا"

انتم الان تتابعون خبر شرطة مانشستر: أحد ضحيتي هجوم الكنيس "ربما قتل برصاصنا" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 3 أكتوبر 2025 02:04 مساءً - ذكرت الشرطة، الجمعة، أن أحد القتيلين في الهجوم على الكنيس اليهودي بمدينة مانشستر شمالي إنجلترا "ربما يكون قد لقي حتفه برصاصة أطلقتها الشرطة".

وصرح قائد شرطة مانشستر ستيفن واتسون، إن خبيرا في الطب الشرعي "توصل بشكل مبدئي أن أحد الضحيتين ربما تعرض لإصابة تتشابه مع جرح ناجم عن عيار ناري".

وأضاف أن المهاجم، الذي قتل أيضا، لم يكن يحمل سلاحا، وأن الأعيرة النارية الوحيدة تم إطلاقها بواسطة الشرطة.

وكانت الشرطة حددت، الجمعة، هوية الرجلين، اللذين قتلا في هجوم بسيارة وسكين على كنيس يهودي بأقدس يوم في السنة اليهودية، بينما قال الحاخام الأكبر لبريطانيا إن "موجة لا هوادة فيها من معادة السامية" كانت وراء الجريمة.

وقالت شرطة مانشستر الكبرى إن 3 أشخاص آخرين نقلوا إلى المستشفى في حالة خطيرة.

وذكرت الشرطة أن مهاجما بسيارة صدم حشدا من الأشخاص خارج الكنيس، الخميس، ثم بدأ بطعنهم، مما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة 4 بجروح خطيرة في ما وصفته الشرطة بأنه هجوم إرهابي.

وأضافت أن الهجوم نفذه مواطن بريطاني من أصل سوري يبلغ من العمر 35 عاما، واسمه جهاد الشامي.

ووقع الهجوم بينما تجمع أشخاص في كنيس لليهود الأرثوذكس في عيد يوم كيبور، يوم تكفير الذنوب وأقدس يوم في التقويم اليهودي.

وقالت الشرطة إن القتيلين من اليهود.