نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - قائد فيلق القدس: "طوفان الأقصى" كان مفاجأة كبرى لإيران ولأكبر قيادات حماس نفسها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بتصريحات مثيرة عبر إذاعة الجمهورية الإسلامية

كشف قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، العميد إسماعيل قاآني، عن تفاصيل جديدة حول عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" في 7 أكتوبر 2023، مؤكدًا أنها كانت ثمرة تخطيط محكم جرى في لبنان، تحت إشراف مباشر من الأمين العام الراحل لحزب الله، حسن نصر الله، واصفًا العملية بأنها "واجب ديني وإلهي للدفاع عن الشعب الفلسطيني".

عنصر المفاجأة

وأوضح قاآني، في مقابلة مع "إذاعة الجمهورية الإسلامية الإيرانية 1"، أن العملية انطلقت بشكل مفاجئ، حتى إن أبرز قيادات المقاومة لم يكونوا على علم مسبق بها. وقال: "إسماعيل هنية، القيادي الراحل في حركة حماس، كان متجهًا للسفر عندما وصله خبر بدء العملية فعاد من المطار، وهو ما عكس سرية عالية وحزمًا من قيادة غزة".

دور نصر الله

واستذكر قاآني لقاءه بالأمين العام الراحل لحزب الله في بيروت يوم 7 أكتوبر، قائلًا: "وجدت السيد حسن نصر الله منشغلًا منذ الصباح بمتابعة تفاصيل العملية من منطلق واجبه الشرعي ومسؤوليته الإسلامية، ورغم مكانته لم يكن هو نفسه على علم مسبق بقرار انطلاقها، ما يثبت أن عنصر المفاجأة كان جزءًا أصيلًا من نجاحها".

اتهامات لإسرائيل

حسب ما نقل موقع وكالة "سبوتنيك" الروسية، اتهم قائد فيلق القدس إسرائيل باستخدام مواد كيميائية في عملية اغتيال حسن نصر الله، مشيرًا إلى أن عدة دول قدّمت الدعم لتل أبيب في معاركها ضد حزب الله، "لكنها لم تستطع التوغل أكثر من كيلومترين جنوب لبنان".

وختم قاآني تصريحاته بالتأكيد على أن "طوفان الأقصى" شكّل تحولًا استراتيجيًا في الصراع، مشيرًا إلى أن ما جرى في 7 أكتوبر كشف هشاشة المنظومة الأمنية الإسرائيلية، وأثبت – على حد وصفه – "أن المقاومة قادرة على قلب الموازين بقرار جريء وتخطيط محكم".