حزب الله: ندعم ونؤيد موقف حماس بشأن خطة ترامب لوقف حرب غزة

أحمد جودة - القاهرة - أعلن حزب الله اللبناني اليوم الأحد، عن دعمه وتأييده للموقف الذي اتخذته حركة حماس بما خص خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقال حزب الله في بيان "يعرب حزب الله عن دعمه وتأييده للموقف الذي اتخذته حركة حماس بما خص خطة ترامب لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة.‏ موقف حماس بمقدار ما ينطلق من الحرص الشديد على وقف العدوان ‏الإسرائيلي فإنه من جهة أخرى يؤكد على ‏التمسك بثوابت القضية الفلسطينية وعدم التفريط بحقوق الشعب الفلسطيني".

واعتبر حزب الله أن "الموقف يعبر عن تمسك حركة حماس ومعها كل فصائل المقاومة بوحدة الشعب ‏الفلسطيني".

وأضاف حزب الله في بيانه، أن "التوافق الوطني الفلسطيني المستند إلى الحقوق الوطنية ‏المشروعة، هو الإطار الذي ينبغي أن تستند إليه المفاوضات التي يجب أن تؤدي ‏إلى انسحاب العدو من كامل قطاع غزة، ومنع تهجير سكانه وتمكين أبناء الشعب ‏الفلسطيني من إدارة شؤونهم السياسية والأمنية والمعيشية بأنفسهم وبقواهم الذاتية ورفض أي وصاية خارجية أيا كان شكلها ومرجعياتها".‏

ودعا حزب الله "جميع الدول العربية والإسلامية إلى الوقوف خلف الشعب الفلسطيني ‏وموقف حركة حماس وقوى المقاومة الفلسطينية كافة، ودعمها على جميع الصعد ‏لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية ومنع تهجير السكان ‏وإعادة إعمار القطاع واستعادة جميع الحقوق الوطنية المشروعة للشعب ‏الفلسطيني".

وكانت حركة حماس أعلنت بوقت سابق أنها سلمت الوسطاء ردها على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة.

وأشارت "حماس" إلى أنه في إطار ذلك وبما يحقق وقف الحرب والانسحاب الكامل من القطاع، تعلن الحركة عن موافقتها على الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل الواردة في مقترح الرئيس ترامب ومع توفير الظروف الميدانية لعملية التبادل، وفي هذا السياق تؤكد الحركة استعدادها للدخول فورا من خلال الوسطاء في مفاوضات لمناقشة تفاصيل ذلك.

كما جددت موافقتها على تسليم إدارة قطاع غزة لهيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط) بناءً على التوافق الوطني الفلسطيني واستنادا للدعم العربي والإسلامي.