فوز المنتج محمد عبدالحميد والفنان شريف رمزي في انتخابات غرفة صناعة السينما

أحمد جودة - القاهرة - فاز المنتج محمد عبد الحميد والفنان شريف رمزي بعضوية مجلس إدارة غرفة صناعة السينما عن فئة المنشأت الصغيرة، في الانتخابات الجزئية لدورة 2025-2029.

وجرت الإنتخابات مؤخرا تحت إشراف اللجنة العامة للانتخابات التابعة لاتحاد الصناعات المصرية برئاسة الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي للاتحاد، حيث حصل المنتج محمد عبد الحميد على أعلى الأصوات 42 صوتا من 48 يليه الفنان شريف رمزي ب 40 صوتا.



أبرز الأعمال

جدير بالذكر أن عبد الحميد هو صاحب شركة فيردي التي أنتجت العديد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات والبرامج الناجحة منها أفلام درس خصوصي، القرموطي في أرض النار، 200 جنيه، تاني تاني وهو أخر أعماله بطولة غادة عبد الرازق وأحمد ادم وبيومي فؤاد العام الماضي ومسلسلات كلبش أول بطولة لامير كرارة، حق ميت، من الجاني، بالإضافة إلى تأسيس تياترو مصر الذي خرج منه مصطفى خاطر وعلي ربيع وحمدي الميرغني وتوتا واوس اوس ومحمد أنور.