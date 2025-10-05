نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حريق بمسجد بلدة بيسهافن البريطانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الشرطة البريطانية تعرض مسجد على الساحل الجنوبي للمملكة المتحدة لحريق متعمد بينما كان شخصان لا يزالان بداخله.

وهرعت فرق الطوارئ إلى المسجد الواقع في بلدة بيسهافن قرب مدينة برايتون، قبل الساعة العاشرة مساء السبت بقليل بالتوقيت المحلي، وفق ما نقل موقع "سي إن إن".

وفي التفاصيل، فقد أقدم شخصان ملثمان على محاولة اقتحام مسجد صغير وسكب البنزين على مدخله وسيارة رئيسه وأشعلا النار فيه، بينما كان بداخل المسجد رجلان في الستينيات من العمر.

وقد تمكن الاثنان من الفرار، رغم تصاعد ألسنة اللهب وسماع انفجار قوي.

وتسبب الهجوم بخسائر مادية وأثار موجة خوف داخل المجتمع المسلم المحلي، فيما فتحت الشرطة البريطانية تحقيقا في جريمة كراهية محتملة. يشار إلى أن المسجد يخدم نحو 15 مصليا ويعد مركزًا اجتماعيًا هادئا في البلدة.