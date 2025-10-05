نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يحذر من "إبادة حماس كليًا" في حال أصرت على البقاء في السلطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من وقوع "إبادة كاملة" في حال أصرت حركة "حماس" على البقاء في السلطة بقطاع غزة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة CNN إنه "ستكون هناك إبادة كاملة إذا أصرت "حماس" على البقاء في السلطة. نتنياهو مهتم بوقف الانتشار في غزة، وقريبا سنعرف ما إذا كانت "حماس" جادة".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أكد أن تل أبيب "لن تنتقل إلى أي من البنود العشرين في خطة ترامب، حتى يتم الوفاء بالبند الأول، وهو إطلاق جميع المختطفين الأحياء والأموات.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قال اليوم الأحد، إن الجيش سيبقى في مواقع مسيطرة في غزة بعد انتهاء الحرب.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أمس السبت بأن الفرق الثلاث التي تناور في مدينة غزة، متوقفة حاليا في مواقعها، حيث لا تقدم في احتلال الجبهة، ولا انسحاب إلى الخطوط الخلفية.

من جهتها، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" نقلا عن مصدر سياسي إسرائيلي إن وقف العمليات الهجومية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة يهدف إلى تمكين حماس من البدء في الاستعداد لإطلاق سراح المخطوفين.