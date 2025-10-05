نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الولايات المتحدة تفرض رسومًا على التسجيل في اللوتري الأمريكي ابتداءً من 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جديد اللوتري الأمريكي: رسم 1 دولار للتسجيل

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنه ابتداءً من 16 أكتوبر 2025، سيتم فرض رسم إلكتروني قدره 1 دولار على كل متقدم لتسجيله في برنامج الهجرة العشوائية (DV Lottery)، لأول مرة في تاريخ البرنامج.

هذا القرار يأتي ضمن محاولات لتوزيع تكاليف إدارة البرنامج على جميع المتقدمين بدلًا من تحميلها فقط على الفائزين.

تفاصيل القرار وآثاره

سيُطبق الرسم الجديد على دورة DV-2027، أي عندما يُفتح باب التسجيل في أكتوبر 2025.

الرسوم غير قابلة للاسترداد، حتى لو لم يتم اختيار المتقدم.

مع ذلك، يبقى الرسم التحريري فقط، ولا يؤثر في رسوم التأشيرة بـ 330 دولار التي يدفعها الفائز لاحقًا.

سياق اللوتري الحالي

يُذكر أن التسجيل في DV-2026 قد انطلق في أكتوبر 2024 حتى نوفمبر 7، 2024، وكان مجانيًا تمامًا دون أي رسوم.

وقد أُعلن نتائج اللوتري 2026 في مايو 2025، ويمكن للمتقدمين التحقق من حالتهم عبر موقع Entrant Status Check حتى 30 سبتمبر 2026.



شروط الأهلية للمشاركة في القرعة الأمريكية

تعتمد القرعة الأمريكية على معايير بسيطة لكنها أساسية، تشمل:

1. المؤهل العلمي أو الخبرة العملية

الحد الأدنى للتعليم: شهادة الثانوية العامة (البكالوريا) أو ما يعادل 12 عامًا من التعليم النظامي.

بديل التعليم: خبرة عمل لا تقل عن سنتين خلال آخر خمس سنوات في وظيفة متخصصة حسب تصنيف موقع onetonline.org بدرجة لا تقل عن 7.0.

2. الجنسية

يجب أن يكون المتقدم من دولة مؤهلة للمشاركة في البرنامج، إذ تُستثنى بعض الدول التي تشهد معدلات هجرة مرتفعة إلى الولايات المتحدة.

3. رسوم التسجيل

دفع دولار واحد أمريكي عند تقديم الطلب الإلكتروني عبر الموقع الرسمي.

مع إدخال رسوم التسجيل الرمزية الجديدة، تدخل قرعة الهجرة العشوائية لعام 2027 مرحلة جديدة في تاريخها، تجمع بين الشفافية والتنظيم، وتبقي الباب مفتوحًا أمام الحالمين بالهجرة القانونية إلى الولايات المتحدة.

ويُنصح جميع المتقدمين بقراءة الشروط الرسمية جيدًا ومتابعة الموقع الإلكتروني للبرنامج لتفادي الأخطاء أو الوقوع في فخ المواقع المزيفة حفاظًا علي امان المعلومات الشخصية.