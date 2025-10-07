العالم اليوم - الصباح أما المساء.. ما أفضل وقت للتمارين الرياضية؟

انتم الان تتابعون خبر الصباح أما المساء.. ما أفضل وقت للتمارين الرياضية؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 10:20 مساءً - يحتار الكثيرون في اختيار الوقت الأنسب لممارسة التمارين الرياضية، صباحا أم مساء؟

وبينما يرتبط الأمر بنمط حياة كل شخص وجدول يومه، فقد ذكرت مجلة "هيلث" أن لكل توقيت للتمارين الرياضية فوائده الخاصة، كما تختلف النتائج حسب حالة كل شخص، لكن الأهم هو المواظبة على ممارسة التمارين.

قال عالم الأعصاب المتخصص في النوم أرسينيو بايز، إن التمارين الصباحية تساعد على تنظيم إيقاع النوم بسرعة، وتساعد، خصوصا إذا تمت في الهواء الطلق، على تحفيز إفراز هرمون الميلاتونين الذي ينظم الساعة البيولوجية.

كما تساعد التمارين الرياضية صباحا على تحسين مدة وجودة النوم ليلا، إلى جانب تحسين تدفق الدم وتنشيط خلايا العضلات وتحسين المزاج.

لكن أستاذ طب النوم في جامعة ستانفورد سكوت كوتشر، قال إن الاستيقاظ في وقت مبكر خصيصا لممارسة التمارين قد يعود بنتائج عكسية.

تمارين المساء

في المقابل، أوضح أستاذ جراحة العظام والطب الرياضي في جامعة يوتا مارك ريدرر، أن التمارين المسائية تخفف التوتر والقلق المتراكم طيلة النهار، وتخلق حالة من الهدوء قبل النوم.

كما أكد بايز، أن التمارين المسائية الخفيفة تقلل من عدد مرات الاستيقاظ خلال الليل.

لكن ممارسة تمارين رياضية عنيفة قبل النوم "فكرة سيئة" حسب ريدرر، لأنها ترفع درجات حرارة الجسم وتنشط الجهاز العصبي، مما يعيق استرخاء الجسم.

أيهما أفضل؟

يعتمد تأثير التمارين الصباحية أو المسائية على إيقاع النوم، ومستويات الطاقة ونوع التمرين، وعادات النوم والطعام، وعوامل شخصية أخرى.

وأوضح كوتشر أنه "لا توجد فروق كبيرة بين جودة النوم بين من يتمرنون صباحا ومن يفضلون المساء".

وخلص الخبراء إلى أن الأهم هو المواظبة على ممارسة التمارين، وليس توقيتها.