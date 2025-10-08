العالم اليوم - من أجل مفاوضات غزة.. مبعوثا ترامب يصلان شرم الشيخ

انتم الان تتابعون خبر من أجل مفاوضات غزة.. مبعوثا ترامب يصلان شرم الشيخ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 أكتوبر 2025 08:16 صباحاً - وصل ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، مبعوثا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى مدينة شرم الشيخ المصرية، الأربعاء، للمشاركة في المفاوضات الجارية حول إطلاق سراح الرهائن ووقف الحرب في غزة، بحسب ما أفاد مراسل موقع أكسيوس الأميركي باراك رافيد.

وتأتي الزيارة عقب اجتماع عقده ترامب مع فريقه للأمن القومي في واشنطن، مساء الثلاثاء، لمناقشة تقدّم المفاوضات المتعلقة باتفاق غزة قبل مغادرة مبعوثيه إلى مصر.

وأوضح التقرير أن اللقاءات في شرم الشيخ ستشهد مشاورات مكثفة على مستوى رفيع بين الوسطاء الإقليميين وممثلي الأطراف المعنية.

وأشار موقع أكسيوس إلى أن إدارة ترامب تمارس ضغوطاً كبيرة على كلٍّ من إسرائيل وحركة حماس من أجل التوصل إلى اتفاق شامل خلال الأيام المقبلة، يتضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار وضمان الإفراج عن جميع الرهائن.

وتُعد هذه الزيارة جزءاً من تحرك دبلوماسي أميركي متسارع تقوده واشنطن من خلال مبعوثيها في القاهرة والدوحة لتثبيت مسار السلام بعد عامين من الحرب الدامية في غزة.