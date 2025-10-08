نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة العالمية: إعادة بناء القطاع الصحي في غزة تتطلب 7 مليارات دولار لضمان نظام أكثر صمودًا وعدلًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت الدكتورة حنان حسن بلخى، المدير الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أن إعادة بناء القطاع الصحي في غزة ستتطلب أكثر من 7 مليارات دولار، تشمل مراحل الاستجابة الإنسانية والتعافي المبكر وتلبية الاحتياجات طويلة الأمد، مشددة على أن هذا الاستثمار ضروري لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وخلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو حول الدورة الـ72 للجنة الإقليمية لشرق المتوسط، أوضحت بلخى أن المنظمة وشركاءها يدعمون المراكز الطبية المتبقية في غزة، خاصة تلك التي تعالج الأطفال من سوء التغذية الحاد، مؤكدة أن التعافي الدائم يتطلب إعادة بناء النظم الغذائية، وتوفير المياه النظيفة، وتعزيز خدمات الصرف الصحي، باعتبارها الأساس لصحة عامة مستدامة.

وأضافت أن نحو ثلث مراكز الرعاية الصحية الأولية فقط تعمل جزئيًا من إجمالي 176 مركزًا، داعية إلى الإسراع في إعادة تأهيلها واستعادة الخدمات الحيوية مثل التلقيح وعيادات التوليد والصيدليات وخدمات الصحة النفسية، إلى جانب استمرار الفرق الطبية المتنقلة والمستشفيات الميدانية في خدمة السكان النازحين.

وأشارت بلخى إلى أن أكثر من 1700 من العاملين الصحيين فقدوا حياتهم منذ أكتوبر 2023، فيما يتحمل الباقون ضغوطًا نفسية ومهنية هائلة.

وطالبت بتوفير الحماية والدعم النفسي والأجور العادلة للعاملين، مؤكدة ضرورة أن تبدأ عملية إعادة الإعمار بسكان غزة أنفسهم، من خلال تدريب مهنيين جدد وإعادة فتح الكليات الطبية والمؤسسات التعليمية الصحية.

وشددت المسؤولة الأممية على أن الجهات المانحة مطالبة بتقديم دعم مرن ومستدام، لا يقتصر على المساعدات الطارئة، بل يشمل إعادة بناء البنية التحتية وتعزيز القدرات المحلية، بما يتيح للمؤسسات الفلسطينية قيادة عملية تعافٍ شاملة وشفافة.

واختتمت بلخى بتأكيد أن منظمة الصحة العالمية كانت وما زالت حاضرة في الميدان رغم القصف وانقطاع الخدمات، وقدمت أكثر من 22 مليون علاج وعملية جراحية، ونفذت عمليات إجلاء طبي لأكثر من 7800 مريض، كما شاركت في تطعيم 600 ألف طفل ضد شلل الأطفال.

وأكدت أن المنظمة على أهبة الاستعداد لدعم غزة فور توقف الصراع من خلال بناء نظام صحي أكثر عدالة واستدامة يعتمد على الطاقة النظيفة والمياه الآمنة.