الأهلي يتأخر بهدف وحيد أمام بتروجيت في الشوط الأول

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يتأخر بهدف وحيد أمام بتروجيت في الشوط الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث الشوط الأول من أمام بتروجيت والتي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل بتروجيت هدف وحيد في ظل ظهور جاء عكس المتوقع من النادي الأهلي.

الهدف سجل عن طريق الفلسطيني حامد حمدان لاعب بتروجيت والذي وضع فريقه في المقدمة مع حلول الدقيقة 11.

الأهلي حاول الضغط وإدراك التعادل لكن الأخطاء الدفاعية والفرص الضائعة كانت ابرز مشاكل الفريق.

ويسعى الأهلي لإدراك الفوز من أجل التواجد في صدارة الدوري.
 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

