صبّاح إخوان تُضيء بيروت بحضور النجوم.. ٧١ سنة من العمل والإبداع

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت شركة الصبّاح إخوان برعاية وزير الإعلام اللبناني المحامي الدكتور بول مرقص بمرور ٧١ عامًا على تأسيسها، في أمسية فنية راقية احتضنها معرض Divas في متحف سرسق أحد أبرز الصروح الثقافية في بيروت.

و هذا المعرض الذي يحمل رمزية كبيرة للفن العربي، إذ أن معظم المُكرَّمات فيه حققن نجاحات لا تُمحى حملت توقيع الصبّاح إخوان. وذلك بحضور حشد من كبار نجوم العالم العربي وبتغطية إعلامية واسعة، عكست حجم التأثير الذي تركته الصبّاح في المشهد الفني العربي لعقود.

كلمة وزير الإعلام اللبناني

وزير الإعلام اللبناني المحامي الدكتور بول مرقص ألقى كلمة مؤثرة قال فيها: "الصبّاح ليست مجرد شركة، بل هي إرث فني وطني وعربي، تشكّل ذاكرة حيّة للدراما والموسيقى والسينما."

كلمة سفير جمهورية مصر العربية في لبنان

بدوره، تحدث سفير جمهورية مصر العربية في لبنان الأستاذ علاء موسى عن العلاقة التاريخية التي تجمع شركة الصباح بالدراما المصرية، مشيدًا بإسهاماتها الكبيرة في إثراء مكتبة الدراما، وبدورها في احتضان أبرز نجوم مصر وتقديم أعمال قيّمة صنعت مجد الشاشة.

كلمة المنتج صادق الصبّاح

أما المنتج صادق الصبّاح، فأكد في كلمته على تماسك العائلة عبر الأجيال، مشيرًا إلى الإرث الذي حمله عن والده وجده، قائلًا: "ورثنا من آبائنا الإيمان بأن الفن رسالة، والعمل يجب أن يكون بضمير، والرقي والأخلاق هما عنوان كل مشروع نقدمه."

تفاصيل الحفلة

وسط أجواء موسيقية راقية، وحضور فني مميز من لبنان، مصر، وسوريا، تحوّلت الليلة إلى مساحة احتفاء بالشركة التي كانت ولا تزال شريك نجاح في مسيرة الكثير من النجوم. تمنّى الحاضرون استمرار هذا العطاء الفني الذي شكّل وجدان أجيال، ويواصل صناعة الفن الراقي في العالم العربي.