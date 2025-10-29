نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال يستعيد سالم الدوسري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك سالم الدوسري قائد الهلال في تدريبات فريقه الجماعية التي جرت مساء الأربعاء، بعدما أنهى برنامجه العلاجي والتأهيلي، عقب الإصابة التي تعرض لها في منطقة الحوض خلال مشاركته مع المنتخب السعودي في الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026.

وغيبت الإصابة الدوسري عن المشاركة مع فريقه في المباريات الأربع الماضية أمام الاتفاق، والسد، والاتحاد، والأخدود على التوالي، وبات بإمكانه الآن المشاركة في لقاء فريقه المقبل أمام الشباب الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

ونجح الهلال خلال فترة غياب قائده المتوج مؤخرًا بجائزة أفضل لاعب في قارة آسيا في الفوز بالمباريات التي لعبها أثناء غياب سالم الدوسري بداعي الإصابة، رغم أن الدوسري يمثل ركيزة أساسية في خريطة مدرب الفريق الإيطالي سيموني إنزاغي، الذي تنفس الصعداء بعودة قائد الزعيم قبل اللقاء المرتقب أمام الليث الشبابي.

كما أعلن نادي الهلال مشاركة لاعبه البرتغالي جواو كانسيلو في التدريبات الجماعية، بعدما أنهى برنامجه العلاجي والتأهيلي من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية، خلال مواجهة فريقه الأولى في دوري أبطال آسيا للنخبة أمام فريق الدحيل القطري التي لعبت يوم 16 سبتمبر (أيلول) الماضي.