العالم اليوم - رئيس الوزراء الفرنسي المستقيل: أعتقد أن مهمتي انتهت

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 أكتوبر 2025 10:20 مساءً - قال رئيس الوزراء الفرنسي المستقيل سيباستيان لوكورنو، مساء الأربعاء، إنه يعتقد أن مهمته "قد انتهت".

وقال لوكورنو لقناة "فرانس 2": "أبلغت رئيس الجمهورية بأن احتمالات حل البرلمان تتضاءل، وأعتقد أن هذا الوضع يسمح للرئيس بتسمية رئيس وزراء خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة".

وأضاف: "اعتبارا من هذا المساء، أعتقد أن مهمتي قد انتهت.. سيكون لدينا على الأرجح رئيس وزراء جديد في غضون 48 ساعة".

وأبرز: "ما ينقصنا هو القدرة على التوصل إلى حلول وسط في البرلمان".

ويرى لوكورنو، في الحوار ذاته، أن الحكومة المقبلة يجب أن تكون "منفصلة تماما عن الطموحات الرئاسية".

وأوضح ذلك بالقول: "الوضع صعب بما فيه الكفاية. نحن بحاجة إلى فريق يقرر في النهاية العمل بجدّ واجتهاد لحل مشاكل البلاد حتى موعد الانتخابات الرئاسية".

كما أشار إلى أن "الموقف بشأن نظام المعاشات لا يزال أحد أكبر النقاط الشائكة.. ومن الصعب القول إن النقاش غير ضروري.. سيتعين علينا مواصلة العمل على قضية المعاشات".