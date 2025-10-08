العالم اليوم - هل المكملات الغذائية مجرد هدر للأموال؟.. خبراء يجيبون

انتم الان تتابعون خبر هل المكملات الغذائية مجرد هدر للأموال؟.. خبراء يجيبون من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 أكتوبر 2025 10:20 مساءً - في الآونة الأخيرة، زاد إقبال الأشخاص على اقتناء واستهلاك المكملات الغذائية والفيتامينات، اعتقادا منهم بأنها تحميهم من الأمراض وتعزز صحتهم.

إلا أن خبراء أكدوا أن استهلاك المكملات الغذائية يعد، في أغلب الأحيان، مجرد هدر للأموال، ولا يعود بأي نفع على الجسم، بل قد يأتي بنتائج عكسية.

وذكر موقع "فيري ويل هيلث"، أن فرقة العمل الأميركية للخدمة الوقائية (USPSTF) أوصت بتجنب استخدام مكملات فيتامين (E)، والبيتا كاروتين للوقاية من أمراض القلب، أو السرطان، خصوصا لدى البالغين الأصحاء.

وأوضح الدكتور جون وونغ، الطبيب في جامعة تافتس والعضو في فرقة العمل، أن مكملات فيتامين (E) لا توفر أي حماية من السرطان، أو أمراض القلب، أو الأوعية الدموية.

أما مكملات البيتا كاروتين، التي يحولها الجسم إلى فيتامين (A)، فقد تزيد خطر الإصابة بسرطان الرئة، خصوصا لدى المدخنين.

كما أن بعض المكملات يمكن أن تؤثر على مفعول الأدوية، فبعض الأعشاب التي تستخدم لعلاج الاكتئاب واضطرابات النوم، يمكن أن تتفاعل مع حبوب منع الحمل.

وليس من الضروري تناول هذه المكملات، لأن الجسم لا يستفيد منها ويطرحها خارجا.

لماذا يستمر الناس في تناول المكملات؟

ورغم ضعف الأدلة على مفعول هذه المنتجات، إلا أن الأميركيين ينفقون مليارات الدولارات سنويا لشراء هذه المكملات الغذائية.

وأوضحت ميليسا ماغوندار، أخصائية التغذية، أن الناس "يحبون شيئا ملموسا عندما يتعلق الأمر بالصحة، إذ يسهل عليهم تناول حبة دواء بدلا من تغيير السلوك أو النظام الغذائي أو نمط الحياة".

متى يكون تناول المكملات ضروريا؟

توصي فرقة العمل الأميركية للخدمة الوقائية، بتناول المكملات الغذائية في بعض الحالات، مثل استخدام الحوامل مكملات حمض الفوليك للوقاية من العيوب الخلقية لدى الأجنة.

ويمكن أيضا تناول الفيتامين "دي"، خصوصا لدى الأشخاص الذين يصعب عليهم الحصول على كمية كافية منه من خلال التعرض للشمس، أو تناول الأطعمة.