نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميلونى: اتفاق إسرائيل وحماس خبر استثنائى ونشكر الوسطاء على جهودهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحبت إيطاليا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة حماس لوقف إطلاق النار في غزة، والذي تم التبلور بشأنه في مدينة شرم الشيخ، واعتبرته رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلونى "خبرًا استثنائيًا"، موجهة الشكر إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على جهوده في الوساطة، وكذلك إلى مصر وقطر وتركيا لدورهم في الوصول إلى هذا الاتفاق التاريخي.

وقالت ميلونى في بيان رسمي: "أود أن أشكر الرئيس ترامب على سعيه الدؤوب لإنهاء النزاع في غزة، وأشكر الوسطاء مصر وقطر وتركيا، على جهودهم الحاسمة التي أسهمت في تحقيق هذه النتيجة الإيجابية".

وجاءت تصريحات ميلونى بعد وقت قصير من إشادة وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني بالأنباء "الرائعة" القادمة من الشرق الأوسط، مؤكدًا أن السلام بات قريبًا، ومشيرًا إلى أن إيطاليا كانت دائمًا من الداعمين لخطة ترامب للسلام.

وأعلن تاجاني استعداد بلاده للمساهمة في تثبيت وقف إطلاق النار وتقديم مساعدات إنسانية إضافية، فضلًا عن المشاركة في جهود إعادة إعمار غزة، مشيرًا إلى أن روما لا تمانع في إرسال قوات دعم دولية إذا تم تشكيل قوة لحفظ السلام وتوحيد الأراضي الفلسطينية.

واختتمت ميلونى تصريحاتها بالتأكيد على أن الاتفاق يمثل فرصة فريدة لإنهاء الصراع، داعية جميع الأطراف إلى الالتزام الكامل بخطة السلام وتنفيذ مراحلها التالية بسرعة، ومشددة على أن إيطاليا ستواصل دعم جهود الوسطاء والمشاركة في استقرار وتنمية غزة.