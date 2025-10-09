العالم اليوم - وسط تفاؤل حذر.. غزة بين السلام وتحديات اليوم التالي

انتم الان تتابعون خبر وسط تفاؤل حذر.. غزة بين السلام وتحديات اليوم التالي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 أكتوبر 2025 04:24 مساءً - وسط أجواء من التفاؤل الحذر، حظي الإعلان عن التوصل إلى اتفاق مبدئي بين إسرائيل وحركة حماس، ضمن المرحلة الأولى من "خطة ترامب للسلام في غزة"، بترحيب عربي ودولي واسع، وسط تأكيدات بأن الاتفاق قد يشكل نقطة تحول في مسار الصراع ويفتح الباب أمام تسوية شاملة في المنطقة.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن "الاتفاق يعني إطلاق سراح جميع الرهائن قريبا جدا، وانسحاب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه"، مضيفاً أن "هذه الخطوات الأولى نحو سلام قوي ودائم وأبدي"، متعهداً بإعادة إعمار غزة بمشاركة دول المنطقة، ومشيراً إلى أن "السلام في غزة سينسحب على المنطقة، وقد يشمل لاحقا إيران".

ورحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بالإعلان، مثمنة جهود قطر ومصر وتركيا في التوصل إلى الاتفاق، وأعربت وزارة الخارجية عن أملها في أن يشكل الاتفاق "خطوة إيجابية نحو إنهاء المعاناة الإنسانية وتمهيد الطريق لتسوية عادلة ودائمة تضمن حقوق الشعب الفلسطيني وتعيد الأمن والاستقرار إلى المنطقة".

كما ثمنت السعودية "الجهود الفاعلة للرئيس الأميركي ودور الوساطة العربي"، مؤكدة في بيان لوزارة خارجيتها أن الرياض تأمل أن يؤدي الاتفاق إلى "انسحاب إسرائيلي كامل وخطوات عملية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين".

لكن ورغم الترحيب الواسع، يبقى التنفيذ الفعلي هو التحدي الأكبر، كما أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة بغزة، الدكتور حسام الدجني، الذي قال لـ"دوت الخليج" إن "ما حدث تطور دراماتيكي يعكس رغبة إدارة ترامب في السباق مع الزمن للضغط على الجانب الإسرائيلي".

وأضاف أن "المرحلة المقبلة ستكون معقدة للغاية بسبب التعقيدات الميدانية في غزة، خاصة ما يتعلق بانتشار القوات الإسرائيلية وجدول الانسحاب التدريجي"، محذراً من أن "الفراغ السياسي في غزة سيكون الخطر الأكبر إذا لم يُملأ بترتيبات انتقالية واضحة تضمن الأمن والمجتمع".

وأشار الدجني إلى أن "حماس كانت قد أعلنت منذ ديسمبر 2023 استعدادها للخروج من المشهد السياسي في غزة، لكن لا يزال الغموض يحيط بمن سيحكم القطاع لاحقاً"، مضيفاً أن "القاهرة ستدعو إلى حوار فلسطيني شامل يضم 14 فصيلاً لمناقشة ترتيبات اليوم التالي للاتفاق".

من جانبه، قال عضو الكنيست الإسرائيلي أكرم حسون إن "الحكومة الإسرائيلية ستصادق بأغلبية ساحقة على الاتفاق، رغم تحفظات بعض الوزراء"، موضحاً أن "الصفقة رتبت قبل نحو 10 أيام خلال لقاء ترامب مع نتنياهو".

وأضاف حسون أن "إسرائيل تريد السلام وتحرير الرهائن، لكن التحدي الأصعب سيكون خروج حماس من المشهد السياسي والعسكري في غزة"، مؤكداً أن "نجاح المرحلة الأولى سيفتح الباب لانسحاب تدريجي وإعادة إعمار القطاع".

أما رئيس منتدى الخبرة السعودي، الدكتور أحمد الشهري، فرأى أن "الاتفاق يعكس انتصار معسكر الحوار على معسكر الحرب الذي فشل في تحقيق أهدافه"، مشيداً بدور السعودية والإمارات والمنظومة الخليجية في الدفع نحو التسوية.

وقال الشهري لـ"دوت الخليج" إن "الحوار هو الذي أعاد الزخم إلى حل الدولتين، بعد أن اعترفت أكثر من 160 دولة بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة"، مضيفاً أن "المرحلة المقبلة يجب أن تشهد عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة، بما يضمن إنهاء الانقسام وبدء مرحلة إعادة الإعمار".

وختم الشهري بالقول إن "المطلوب اليوم أن يتحول الاتفاق إلى مسار دائم نحو حل شامل ينهي الصراع في الشرق الأوسط"، مؤكداً أن "العرب قدموا السلام منذ قمة فاس عام 1981، وإن الوقت قد حان لترجمته إلى واقع حقيقي".