العالم اليوم - "احتفالية تليق بالحدث".. السيسي يجدد دعوته لترامب لزيارة مصر

انتم الان تتابعون خبر "احتفالية تليق بالحدث".. السيسي يجدد دعوته لترامب لزيارة مصر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 أكتوبر 2025 05:20 مساءً - أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، مجددا عن تطلعه لاستقبال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مصر ليشهد توقيع اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي، الخميس في قصر الاتحادية، ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص الأميركي للشرق الأوسط، وجاريد كوشنير كبير مستشاري رئيس الولايات المتحدة، موفدي الرئيس ترامب المشاركين في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بحضور اللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة، والسفيرة هيرو مصطفى، سفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بأن السيسي استهلّ اللقاء بالإعراب عن ترحيبه باتفاق وقف الحرب في قطاع غزة وبالجهود الحثيثة للرئيس ترامب في هذا الخصوص، مشيرا إلى تطلعه إلى توقيع الاتفاق في أقرب وقت ممكن. وفي ذات السياق، وجه المبعوثان الشكر للرئيس المصري وللأجهزة المصرية المعنية على ما تم القيام به من جهود كبيرة في سبيل التوصل إلى الاتفاق، وأشارا في هذا الصدد إلى قوة واستراتيجية العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، وأكدا أن الرئيس ترامب يقدر دور الرئيس السيسي في تسوية تلك الأزمة، وفي المنطقة بصفة عامة، كما يقدر الصداقة التي تجمعه بالرئيس السيسي.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد أن مصر تتطلع لاستمرار التعاون مع الولايات المتحدة لتنفيذ الاتفاق القائم على خطة الرئيس ترامب الذي سيتم التوقيع عليه، مؤكدا في ذات السياق التزام مصر بالعمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة لاستكمال شراكتهما في مسار السلام في الشرق الأوسط الذي بادرت به مصر ورعته الولايات المتحدة منذ سبعينيات القرن الماضي. كما شدد الرئيس على ضرورة توقف إطلاق النار في القطاع بشكل فوري دون الحاجة للانتظار إلى حين التوقيع على الاتفاق ذي الصلة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن السيسي أشاد بالدور الذي قام به الجانب الأميركي وكذلك الوسيط القطري والجانب التركي لدعم جهود الوساطة المصرية في مفاوضات شرم الشيخ، مؤكداً أن وقف الحرب وتحقيق السلام في غزة والمنطقة هو أمر تتلاقى عليه إرادات جميع دول وشعوب المنطقة والعالم، مؤكداً أن مصر ستواصل العمل مع الولايات المتحدة والوسطاء والأطراف المعنية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بإخلاص ومسئولية، بما في ذلك وقف إطلاق النار، وادخال المساعدات الإنسانية بكميات كافية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى.

وذكر المتحدث الرسمي أن ويتكوف وكوشنير أكدا مجددا عن تقدير الولايات المتحدة للدور المحوري الذي قامت به مصر لإنهاء الحرب ولاستعادة الاستقرار في المنطقة. ومن ناحيته، شدد السيسي مجدداً على أن مصر تقدر وتساند جهود الرئيس ترامب لإنهاء النزاعات وإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره، مجدداً الإعراب عن تطلعه لاستقبال الرئيس ترامب في مصر ليشهد توقيع هذا الاتفاق التاريخي في احتفالية تليق بالحدث.