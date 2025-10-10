نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الولايات المتحدة توافق على استضافة قاعدة جوية لدولة عربية في ولاية أوهايو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الجيش الأمريكي بيت هيغسيث يوم الجمعة موافقة البنتاغون على استضافة منشأة جديدة لسلاح الجو القطري في ولاية أيداهو، مشيرًا إلى دور الدوحة في تأمين اتفاق السلام في غزة.

وقال هيغسيث: "نعلن اليوم عن طلب لقبول بناء منشأة لسلاح الجو الأميري القطري في قاعدة ماونتن هوم الجوية في أيداهو".

وستقوم المنشأة، وفقا للتقارير، بتدريب الطيارين القطريين على قيادة طائرات F-15 المقاتلة.

ومن جانبه، قال عضو الكونغرس مايك سيمبسون في منشور تمت إزالته لاحقا من منصة "إكس" إن هذا التطور يمثل "أخبارا رائعة لقاعدة ماونتن هوم الجوية".

يذكر أنه في مطلع أكتوبر الجاري، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا جديدا تعهد فيه بضمان أمن دولة قطر، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية إذا تعرضت البلاد لأي هجوم.

وينص الأمر التنفيذي على أنه في حال تعرض قطر لهجوم، سيتوجب على الولايات المتحدة اتخاذ "جميع الإجراءات القانونية والملائمة، بما في ذلك الدبلوماسية والاقتصادية، وإذا لزم الأمر، العمل العسكري، من أجل الدفاع عن مصالح الولايات المتحدة ودولة قطر".

ودعا الأمر التنفيذي وزير الحرب الأمريكي إلى التنسيق مع كبار المسؤولين للحفاظ على خطط طوارئ مشتركة مع قطر، بما يضمن "استجابة سريعة ومنسقة لأي عدوان خارجي على الدولة الخليجية".