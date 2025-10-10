نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة الفلسطينية: انتشال جثامين 100 فلسطيني منذ فجر اليوم والحصيلة تتجاوز 67 ألفًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتشلت طواقم الإسعاف والدفاع المدني في قطاع غزة جثامين 100 فلسطيني من مناطق متفرقة في أنحاء القطاع، وسط استمرار العدوان الإسرائيلي واشتداد الغارات الجوية.

ووفق ما أفادت به مصادر طبية فقد ارتفعت الحصيلة الإجمالية لضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 67،211 قتيلا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وذلك منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023.

كما تم تسجيل 169،961 إصابة، في حين لا تزال أعداد غير معروفة من الضحايا تحت الأنقاض، في ظل العجز الكامل لطواقم الإنقاذ عن الوصول إلى مواقع القصف بسبب الدمار الواسع والاستهداف المتكرر.

وأشارت المصادر إلى أن 17 قتيلا و71 مصابا وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية. كما بلغت حصيلة الضحايا منذ خرق الجيش الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في 18 مارس الماضي 13،598 قتيلا و57،849 مصابا.

وفي سياق متصل، وثقت الطواقم الطبية 5 إصابات جديدة مرتبطة بمحاولات الحصول على المساعدات الإنسانية خلال الساعات الماضية، ليرتفع إجمالي عدد ضحايا لقمة العيش إلى 2،615، والمصابين إلى 19،182، ما يعكس استمرار استهداف المدنيين خلال بحثهم عن الغذاء والدواء.

وتتزامن هذه الحصيلة مع تحذيرات أممية ودولية متواصلة من تدهور غير مسبوق في الوضع الإنساني في قطاع غزة، حيث تواجه المستشفيات انهيارا وشيكا في قدراتها التشغيلية وسط انقطاع الكهرباء وشح الإمدادات الطبية، في ظل حصار خانق وعمليات قصف لا تتوقف.