نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الكشف النهائي للأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم يضم 195 محكوما بالمؤبد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر مطلعة، أن الكشف النهائي للأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم يضم فقط 195 أسيرًا محكومًا بالمؤبد، وذلك وفقًا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل اليوم السبت.

اعتراض الشاباك على أسماء مرشحة للإفراج

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) اعترض على نحو 100 اسم من بين الأسرى المرشحين للإفراج، كما استبعد 25 من القادة البارزين ضمن القائمة النهائية، دون الكشف الأسباب التفصيلية وراء تلك الاعتراضات.