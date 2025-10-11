نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نصف مليون فلسطيني يعودون إلى مدينة غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد الدفاع المدني في غزة، السبت، بأن أكثر من نصف مليون فلسطيني عادوا إلى مدينة غزة، منذ دخول وقف إطلاق النار في القطاع حيز التنفيذ، ظهر الجمعة.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل إن "أكثر من نصف مليون شخص عادوا إلى مدينة غزة منذ أمس" الجمعة.

ويستمر مئات آلاف المواطنين الفلسطينيين النازحين، السبت، في العودة لمنازلهم ومساكنهم في مدينة غزة، رغم الدمار الذي تعرضت له المدينة.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن "الآلاف من الذين نزحوا إلى جنوب القطاع، تدفقوا لليوم الثاني على التوالي عبر شارعي صلاح الدين، والرشيد، اللذين انسحب منهما جيش الاحتلال، بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ظهر أمس" الجمعة.

وأشارت إلى أنه "تكشف مع بداية انسحاب قوات الاحتلال، من القطاع، حجم الدمار غير المسبوق في البنية التحتية والمنازل السكنية، خاصةً في مدينة غزة".