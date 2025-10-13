العالم اليوم - أوبك تبقي على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط

انتم الان تتابعون خبر أوبك تبقي على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 13 أكتوبر 2025 03:28 مساءً - أظهر التقرير الشهري لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، الصادر الاثنين، أن الطلب العالمي على النفط يواصل نموه بوتيرة مستقرة، مدفوعًا بالنشاط الاقتصادي القوي في الأسواق الناشئة، في وقت يُتوقع فيه أن يظل المعروض النفطي تحت السيطرة، ما يعزز فرص التوازن في السوق خلال العامين المقبلين.

الطلب العالمي على النفط

أبقت منظمة أوبك على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2025 دون تغيير عند نحو 1.3 مليون برميل يومياً على أساس سنوي، وهو ما يعكس استمرار استقرار وتيرة الاستهلاك العالمي للطاقة.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن يرتفع الطلب داخل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بنحو 100 ألف برميل يومياً، في حين سيأتي الجزء الأكبر من الزيادة — بنحو 1.2 مليون برميل يومياً — من الاقتصادات غير الأعضاء في المنظمة، وعلى رأسها الصين والهند ودول الشرق الأوسط.

أما في عام 2026، فتتوقع أوبك نمواً مشابهاً عند 1.4 مليون برميل يومياً، مع استمرار مساهمة الأسواق الناشئة بالحصة الأكبر من الزيادة العالمية، بينما يبقى نمو الطلب في الاقتصادات المتقدمة محدوداً نتيجة تشديد السياسات النقدية وتباطؤ النشاط الصناعي.

أما في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، فتتوقع أوبك نموًا محدودًا لا يتجاوز 100 ألف برميل يوميًا سنويًا.

من جهة المعروض، أبقت أوبك توقعاتها بأن يرتفع إنتاج النفط من خارج التحالف بمقدار:

0.8 مليون برميل يوميًا في 2025 ليصل إلى 54.0 مليون برميل يوميا

0.6 مليون برميل يوميًا في 2026 ليبلغ 54.6 مليون برميل يوميًا

وتقود الولايات المتحدة والبرازيل وكندا والأرجنتين هذا النمو، بينما يُتوقع أن يظل إنتاج دول أوبك مستقرًا نسبيًا، مع زيادة طفيفة في إنتاج سوائل الغاز الطبيعي (NGLs) والسوائل غير التقليدية بمقدار 100 ألف برميل يوميًا سنويًا.

كما شهد إنتاج النفط الخام من الدول المشاركة في تحالف أوبك بلس ارتفاعاً قدره 630 ألف برميل يومياً خلال شهر سبتمبر، ليصل المتوسط إلى 43.05 مليون برميل يومياً، وفقاً للمصادر الثانوية المتاحة.

وأكدت أوبك في تقريرها على أن السياسات الإنتاجية المنسقة بين الدول الأعضاء، إلى جانب مراقبة دقيقة لتطورات الاقتصاد العالمي وأسعار الفائدة، تبقى الركيزة الأساسية لضمان استقرار السوق وتحقيق توازن مستدام بين العرض والطلب.