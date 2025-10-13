نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- ترامب: سألتقي في مصر قادة رائعين جعلوا اتفاق السلام ممكنًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال كلمته أمام الكنيست الإسرائيلي، إنه سيلتقي بعد قليل في مصر مع قادة رائعين ساهموا في جعل اتفاق السلام ممكنًا.

السلام حقيقة وليست مجرد أمل

وأضاف ترامب: "لقد أظهرنا معًا أن السلام ليس مجرد أمل بل حقيقة"، مؤكدًا أن الجهود المبذولة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

دعم السلام وإمكانية اتفاق مع إيران

وتابع الرئيس الأمريكي: "سيكون رائعًا التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران.. وعلينا أن ندعم السلام بدلًا من الحرب.. ويجب أن تكون هناك أولوية للسلام في غزة والتنمية الاقتصادية والاستقرار لتعويض عقود من الخوف والإرهاب".

زيارة ترامب بعد اتفاق غزة

تأتي تصريحات ترامب عقب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، ما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الإقليمي.