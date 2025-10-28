نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريحات كاذبة..حماس: لا نعرف أماكن جثث الرهائن في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، الإثنين، أن تصريحات إسرائيل عن علم حماس بأماكن جثث الرهائن كاذبة، خاصة بعد تغير معالم القطاع بسبب العدوان، حسب تقارير محلية فلسطينية.

وقال قاسم: "من حق أهلنا في غزة إدخال المعدات اللازمة لانتشال جثامين نحو 10 آلاف شهيد من تحت الأنقاض". وأكد قاسم التزام الحركة بإتمام المرحلة الأولى من الاتفاق، لتفنيد الذرائع أمام إسرائيل.

وأضاف "مصممون على تسليم جثث أسرى الاحتلال في أسرع وقت ممكن"، مشيرًا إلى تسليم الحركة جثث رهينة، لافتًا إلى أن ضعف الإمكانيات يعرقل انتشال البقية.