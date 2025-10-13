عاجل- السيسي: مؤتمر القاهرة لإعمار غزة في نوفمبر.. ومصر والأردن يواصلان تدريب الشرطة الفلسطينية بدعم أوروبي مرتقب

أحمد جودة - القاهرة - السيسي: مؤتمر القاهرة لإعمار غزة في نوفمبر.. ومصر والأردن يواصلان تدريب الشرطة الفلسطينية بدعم أوروبي مرتقب

على هامش مشاركته في قمة شرم الشيخ للسلام، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية عقد مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار غزة خلال شهر نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أن المؤتمر يأتي في إطار الجهود المصرية المتواصلة لدعم الشعب الفلسطيني وتنسيق الجهود الدولية لإعادة إعمار القطاع عقب الدمار الواسع الذي لحق به جراء العدوان الأخير.

وأوضح الرئيس السيسي أن مصر والأردن يقومان حاليًا بتدريب عدد من أفراد الشرطة الفلسطينية، في خطوة تهدف إلى دعم قدرات الأجهزة الأمنية الفلسطينية وتعزيز قدرتها على حفظ الأمن والاستقرار داخل القطاع.

وأشار الرئيس إلى أهمية تقديم الدول الأوروبية الدعم الفني واللوجستي اللازم لمواصلة برامج التدريب وتوسيع نطاقها، بما يسهم في بناء مؤسسات فلسطينية قادرة على القيام بمهامها بكفاءة في إطار جهود إعادة الإعمار وإعادة الحياة إلى طبيعتها في غزة.

وشدد السيسي خلال الاجتماع على أن تحقيق الاستقرار في الأراضي الفلسطينية يتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن مصر مستمرة في دورها المحوري الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.