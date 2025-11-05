نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة مانشستر سيتي ضد بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا.. المشاهدة المباشرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقب جماهير كرة القدم الأوروبية مساء اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 مواجهة قوية تجمع بين مانشستر سيتي الإنجليزي وبوروسيا دورتموند الألماني على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، في لقاء مثير يسعى خلاله كلا الفريقين لانتزاع ثلاث نقاط قد تغيّر شكل المجموعة.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند اليوم

تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش، حيث يستضيف ملعب الإمارات المباراة وسط حضور جماهيري كبير ودعم واسع للسيتزن الباحث عن صدارة المجموعة.

القنوات الناقلة مباشر لمباراة مانشستر سيتي ضد بوروسيا دورتموند

تُذاع مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند حصريًا عبر شبكة بي إن سبورتس، الناقل الرسمي لدوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط، وذلك من خلال قناة:

beIN SPORTS HD 3

وأسندت الشبكة مهمة التعليق إلى المعلق الرياضي حفيظ دراجي.

وضع الفريقين قبل المباراة

يدخل مانشستر سيتي اللقاء وهو في المركز التاسع برصيد 7 نقاط بعد تحقيق فوزين وتعادل، ويطمح إلى كسر التعادل النقطي مع بوروسيا والعودة بقوة إلى المنافسة، مستفيدًا من قوته الهجومية بقيادة هالاند والمصري عمر مرموش.

أما بوروسيا دورتموند، صاحب المركز الثامن بنفس رصيد النقاط، فيسعى لاستغلال حالة الاستقرار الفني التي يعيشها الفريق وتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار تعزز فرصه في التأهل.

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي أمام بوروسيا دورتموند

حراسة المرمى: دوناروما

الدفاع: روبن دياز – ماتيوس نونيز – جفارديول

الوسط: فيل فودين – برناردو سيلفا – نيكو – نيكو أوريللي

الهجوم: عمر مرموش – إيرلينج هالاند – ريان شرقي

كيفية مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم بث مباشر

يمكن متابعة مباراة السيتي وبوروسيا بصورة قانونية عبر قنوات بي إن سبورتس المشفرة، أو من خلال تطبيق beIN CONNECT الذي يتيح بثًا مباشرًا بجودات متعددة. وينصح بمتابعة القنوات الرسمية فقط لضمان جودة المشاهدة وتفادي الروابط المقلدة.