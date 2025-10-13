نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- بدء تسليم جثامين رهائن إسرائيليين إلى الصليب الأحمر في إطار اتفاق تبادل الأسرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الاثنين عن بدء تسليم جثامين رهائن إسرائيليين إلى الصليب الأحمر الدولي، في إطار اتفاق لتبادل الأسرى بين كتائب عز الدين القسام وإسرائيل.

وأوضحت كتائب القسام أن الجثامين التي تم تسليمها اليوم تشمل:

غاي إيلوز

يوسي شرابي

بيفين جوشي

دانيال بيريز

استعدادات الجيش الإسرائيلي لاستقبال التوابيت

من جانبه، أكد متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن أفراد الصليب الأحمر الدولي في طريقهم إلى نقطة التقاء في جنوب قطاع غزة لاستلام التوابيت، مشيرًا إلى أن الجيش يستعد أيضًا لاستقبال توابيت إضافية سيتم نقلها لاحقًا.

خطوة ضمن اتفاق وقف الحرب وتبادل الأسرى

تأتي هذه الخطوة ضمن اتفاق وقف الحرب في غزة الذي تم التوصل إليه مؤخرًا، والذي يشمل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين.

ويُعد هذا الإجراء جزءًا من الجهود الرامية إلى تعزيز الهدنة والاستقرار الإقليمي في أعقاب الحرب الأخيرة.