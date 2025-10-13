نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب في قمة شرم الشيخ: اتفاق غزة يمنع اندلاع حرب عالمية ثالثة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترامب في قمة شرم الشيخ: اتفاق غزة يمنع اندلاع حرب عالمية ثالثة

في خطاب تاريخي من مدينة شرم الشيخ، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القادة المشاركين في قمة شرم الشيخ للسلام اجتمعوا على الرغبة في تصحيح الوضع في قطاع غزة، مؤكدًا أن اتفاق غزة الذي تم توقيعه يُعد الأكبر والأكثر تعقيدًا في التاريخ الحديث، ويهدف إلى منع اندلاع حرب عالمية ثالثة وتحقيق استقرار دائم في الشرق الأوسط. جاء ذلك خلال فعاليات القمة التي شارك فيها عدد كبير من قادة وزعماء العالم، في لحظة وصفها ترامب بأنها “نقطة تحول تاريخية”.

اتفاق غزة… مبادرة لتصحيح الوضع في الشرق الأوسط

قال الرئيس الأمريكي إن الأمور في قطاع غزة كانت قد وصلت إلى مرحلة خارج السيطرة، لكن بدء الحوار السياسي أسهم في تهدئة الأوضاع وفتح الطريق أمام توقيع الاتفاق. وأضاف: «بعد بدء الحوار سارت الأمور بسلاسة، وكانوا عونًا مهمًا لتنفيذ المبادرة ووقف إطلاق النار».

وأكد ترامب أن هذا الاتفاق لم يكن عاديًا، بل جاء بعد مفاوضات معقدة شاركت فيها أطراف إقليمية ودولية، موضحًا أنه كان مهتمًا بقضية الشرق الأوسط حتى قبل ترشحه للانتخابات الرئاسية.

قادة العالم يقفون خلف الاتفاق

أعرب الرئيس الأمريكي عن شكره وامتنانه لعدد من القادة الإقليميين الذين لعبوا دورًا محوريًا في التوصل إلى الاتفاق.

ووصف أمير قطر بأنه «قائد مذهل قدّم جهودًا استثنائية لإنجاح الاتفاق».

وأشاد بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان واعتبره «صديقًا رائعًا» و«رجلًا مذهلًا»، مشيدًا بقوة الجيش التركي.

ووجّه شكرًا خاصًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا إنه يقود «دولة تمتد حضارتها ستة آلاف سنة»، في إشارة إلى الدور المصري في التنسيق الأمني والوساطة غير المباشرة.

وأكد ترامب أن المفاوضات المتعلقة باتفاق غزة سارت بسلاسة وبشكل لم يتوقعه أحد، مشددًا على أن جميع الأطراف «راضية وسعيدة» بما تم التوصل إليه.

أكبر اتفاق سلام في التاريخ الحديث

أوضح الرئيس الأمريكي أن اتفاق غزة هو الأكبر والأكثر تعقيدًا في التاريخ الحديث، مشيرًا إلى أنه يمثل إنجازًا دبلوماسيًا غير مسبوق، شاركت فيه أطراف إقليمية ودولية عديدة. وشدد على أن الهدف الرئيسي من هذا الاتفاق هو تحقيق الاستقرار ومنع اتساع رقعة الصراع، مضيفًا: «لا نريد حربًا عالمية ثالثة، ونعمل لضمان أن يسود السلام في المنطقة والعالم».

خطوة نحو مستقبل أكثر استقرارًا

يُعد اتفاق غزة محطة فارقة في مسار الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي، إذ يعكس توافقًا دوليًا نادرًا على ضرورة منع تفجر الأوضاع وتهيئة بيئة سياسية جديدة تتيح بناء سلام دائم. ويُنتظر أن يشكل هذا الاتفاق إطارًا لمبادرات إقليمية ودولية أوسع في المرحلة المقبلة.