نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقابة الإعلاميين تُطلق حملة "إعلام مهني لوطن كبير" استعدادًا لانتخابات مجلس النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت نقابة الإعلاميين حملة توعوية تزامنًا مع اقتراب سباق انتخابات مجلس النواب القادمة 2025، بعنوان " اعلام مهني لوطن كبير"

.ياتي ذلك في إطار المسئولية الوطنية لنقابة الإعلاميين في ترسيخ القيم المهنية وتعزيز الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي.

وقالت النقابة إن الحملة تهدف إلى التأكيد على أهمية الممارسة المهنية المسؤولة، والالتزام بالمعايير الأخلاقية والمهنية في التغطية الإعلامية للعملية الانتخابية، بما يضمن الحياد، والدقة، والموضوعية، والابتعاد عن أي شكل من أشكال التحيّز أو الدعاية لأي مرشح أو حزب سياسي، أو قائمة انتخابية.

وأكدت النقابة، أن الإعلام المهني هو ركيزة أساسية في دعم استحقاق انتخابي نزيه وشفاف، وأن الكلمة المسئولة قادرة على حماية الوعي العام من التضليل، وبناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

كما أوضحت النقابة أن الحملة ستتضمن مجموعة من الرسائل التوعوية الموجهة للإعلاميين في مختلف وسائل الإعلام، على أن يتم نشرها عبر المنصات الرقمية التابعة للنقابة.

واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن شعار الحملة "إعلام مهني لوطن كبير" يعكس إيمان النقابة بأن مهنية الإعلام هي تعبير عن حب الوطن، وأن مصر الكبيرة بمكانتها وتاريخها تستحق إعلامًا على قدر عظمتها وحجمها الإقليمي والدولي.