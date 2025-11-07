فن ومشاهير

عزاء والد النجم محمد رمضان الأحد المقبل بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

0 نشر
0 تبليغ

عزاء والد النجم محمد رمضان الأحد المقبل بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عزاء والد النجم محمد رمضان الأحد المقبل بمسجد الشرطة بالشيخ زايد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد النجم محمد رمضان، إقامة عزاء والده الراحل الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة ٧ نوفمبر ٢٠٢٥.

 

ويقام عزاء والد محمد رمضان يوم الأحد المقبل بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

 

وكان محمد رمضان أعلن عن وفاة والده، عبر حساباته الشخصية، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي الحبيب وتقام صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بمسجد مصطفى محمود المهندسين ثم الدفن في مقابر 6 أكتوبر اللهم اسكنه فسيح جناتك".

وفي تدوينة أخرى، كتب محمد رمضان: "بعد فجر النهاردة يوم الجمعة ٧ نوفمبر٢٠٢٥ رجع أبويا الغالي إلى دار البقاء والمستقر..ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته هو وموتاكم جميعا.. إنا لله وإنا إليه راجعون (١٩٤٨-٢٠٢٥)".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا