نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عزاء والد النجم محمد رمضان الأحد المقبل بمسجد الشرطة بالشيخ زايد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد النجم محمد رمضان، إقامة عزاء والده الراحل الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة ٧ نوفمبر ٢٠٢٥.

ويقام عزاء والد محمد رمضان يوم الأحد المقبل بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكان محمد رمضان أعلن عن وفاة والده، عبر حساباته الشخصية، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي الحبيب وتقام صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بمسجد مصطفى محمود المهندسين ثم الدفن في مقابر 6 أكتوبر اللهم اسكنه فسيح جناتك".

وفي تدوينة أخرى، كتب محمد رمضان: "بعد فجر النهاردة يوم الجمعة ٧ نوفمبر٢٠٢٥ رجع أبويا الغالي إلى دار البقاء والمستقر..ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته هو وموتاكم جميعا.. إنا لله وإنا إليه راجعون (١٩٤٨-٢٠٢٥)".