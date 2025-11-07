نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مبروك ياحبيبتي”.. عمرو سعد يدعم زوجته شيماء فوزي عزيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت الدكتورة شيماء فوزي عزيز رسالة شكر، لزوجها الفنان عمرو سعد بعد أن هنأها بمناسبة استعدادها لتقديم برنامجها الجديد الذي يحمل اسم "ورا كل باب"، والذي من المقرر أن يناقش بعض المشاكل النفسية وعلاجها.

ونشر عمرو سعد البرومو الخاص بالعمل على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب عليه معلقًا: "مبروك البرنامج الجديد".

كما هنأها عبر خاصية ستوري على حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتب قائلًا: "مبروك ياحبيبتي على البرنامج".

شيماء فوزي تطرح كتابها الجديد

جدير بالذكر أنه تستعد شيماء فوزي عزيز لإطلاق إصدارها الأدبي الثاني، بالتعاون مع دار تشكيل للنشر والتوزيع، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه عملها الأول.

ويأتي هذا الإصدار ليكمّل مسيرة تميّز الدكتورة شيماء فوزي عزيز، مقدّمة برنامج "وراء كل باب" على قناة "هي"، حيث تواصل من خلاله تقديم طرح مختلف يسلّط الضوء على قضايا إنسانية واجتماعية عميقة، بلغة أدبية سلسة ومؤثرة، تلامس مشاعر القارئ وتفتح نوافذ جديدة للتأمل.

من هي شيماء فوزي عزيز



الدكتورة شيماء فوزي عزيز هي كاتبة وإعلامية مصرية، عُرفت بقدرتها على الدمج بين العمل الأكاديمي والإبداع الإعلامي.

تقدّم برنامج "وراء كل باب" على قناة "هي"، والذي يناقش موضوعات إنسانية واجتماعية تمس الواقع اليومي للمواطن العربي، بأسلوب يتسم بالصدق والعمق.

وبعد نجاح إصدارها الأدبي الأول، تعود اليوم بإصدار ثانٍ يُرسّخ حضورها على الساحة الأدبية والإعلامية، ويؤكد مكانتها كأحد الأصوات النسائية المؤثرة في المشهد الثقافي والإعلامي.