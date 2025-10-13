نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسي يدعو ترامب لدعم مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة في قمة شرم الشيخ للسلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي نظيره الأمريكي دونالد ترامب إلى دعم ورعاية المؤتمر الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة، وذلك خلال لقائهما الثنائي اليوم الاثنين قبيل انعقاد قمة شرم الشيخ للسلام، التي تعقد بمشاركة عدد كبير من قادة وزعماء العالم بهدف إحلال السلام ووضع حد للحرب الدائرة في غزة.

دعوة مصرية لدعم إعادة الإعمار

وخلال اللقاء، قال الرئيس السيسي موجّهًا حديثه إلى الرئيس الأمريكي:

«نرغب في دعم الرئيس ترامب ورعايته في مؤتمر إعادة الإعمار في غزة».

وجاء رد الرئيس ترامب واضحًا وموجزًا، إذ قال:

«بالتأكيد ذلك شيء جيد»،

في إشارة إلى تأييد مبدئي أمريكي للفكرة التي من شأنها أن تفتح الباب أمام مرحلة جديدة في مسار إعادة بناء قطاع غزة، وإعادة الحياة إلى مناطق عانت من الدمار والنزاع.

قمة شرم الشيخ للسلام.. منصة دولية لوقف الحرب

جاءت هذه الدعوة في سياق أوسع، إذ استهل الرئيس السيسي فعاليات القمة بترحيب رسمي بالرئيس الأمريكي والضيوف الكرام المشاركين في الحدث. وأكد في رسالة عبر صفحته على «فيس بوك» أن:

«من مدينة شرم الشيخ، حيث تلتقي إرادة الشعوب بعزم قادة العالم من أجل وضع حدٍّ للحرب في غزة، حاملين رسالة واحدة إلى الإنسانية: كفى حربًا.. ومرحبًا بالسلام».

وتحمل هذه الرسالة دلالات قوية على الدور المصري المحوري في الدفع نحو السلام ووقف التصعيد في المنطقة، بما يعزز فرص إطلاق عملية إعادة الإعمار كخطوة موازية للمسار السياسي.

إعادة إعمار غزة.. أمل جديد للمنطقة

تسعى مصر، من خلال الدعوة لمؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة، إلى توحيد الجهود الدولية من أجل توفير التمويل اللازم لإعادة بناء البنية التحتية المدمرة وتمكين المدنيين من العودة إلى حياتهم الطبيعية ودعم الاستقرار الإقليمي ومنع تجدد الصراع.

ويتوقع أن يشكل هذا المؤتمر، حال انعقاده برعاية دولية، نقطة انطلاق حقيقية نحو بناء مستقبل أكثر استقرارًا وأمانًا في غزة والمنطقة بأسرها.