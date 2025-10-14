نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- جورجيا ميلوني: ناقشت مع الرئيس السيسي مراحل تنفيذ خطة السلام في الشرق الأوسط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني أنها ناقشت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي الخطوات المقبلة لتنفيذ خطة السلام في الشرق الأوسط، وذلك على هامش حفل توقيع اتفاق شرم الشيخ الذي يمثل انطلاقة جديدة نحو الاستقرار في المنطقة.

التزام إيطاليا بإعادة إعمار غزة

وقالت ميلوني، في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة X، إنها أكدت خلال لقائها الثنائي مع الرئيس السيسي على التزام إيطاليا بدعم استقرار وإعادة إعمار وتنمية قطاع غزة، مشددة على أهمية إعادة إطلاق العملية السياسية وفقًا لمبدأ حل الدولتين لضمان الأمن والسلام الدائم في الشرق الأوسط.

وأضافت رئيسة الوزراء الإيطالية أن بلادها ستواصل العمل مع شركائها الإقليميين والدوليين للمساهمة في تحقيق التنمية وإعادة بناء المناطق المتضررة، مؤكدة أن خطة شرم الشيخ تمثل فرصة تاريخية لتحقيق التوازن والاستقرار الإقليمي.

بحث العلاقات الثنائية ومشروعات "خطة ماتي"

وأوضحت ميلوني أن اللقاء تطرق أيضًا إلى العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا، خاصة في ما يتعلق بمشروعات "خطة ماتي" التي تشمل مجالات التعليم والطاقة والزراعة المستدامة، مشيدة بدور مصر كشريك محوري في تعزيز التعاون بين ضفتي المتوسط.

لقاء شرم الشيخ

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، أمس الاثنين، على هامش قمة شرم الشيخ للسلام، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة والمصريين في الخارج، واللواء حسن رشاد مدير المخابرات العامة.