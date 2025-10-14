العالم اليوم - فيديو: ترامب يثني على "جمال" ميلوني في قمة شرم الشيخ للسلام

انتم الان تتابعون خبر فيديو: ترامب يثني على "جمال" ميلوني في قمة شرم الشيخ للسلام من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 12:24 صباحاً - أثنى الرئيس الأميركي دونالد ترامب على "جمال" رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا مليوني في القمة التي عقدت في شرم الشيخ بشأن غزة، وكانت المرأة الوحيدة المشاركة فيها.

وقال الرئيس الأميركي الذي ترأس مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي القمة، في خطاب "ليس من حقي قول ذلك، لأنه عادة ما تنتهي حياتك المهنية إذا قلت ذلك، لكنها امرأة جميلة".

وفي الصورة الجماعية التي ضمت نحو ثلاثين من القادة الذين أتوا من مختلف أنحاء العالم، كانت ميلوني المرأة الوحيدة.

وتابع الرئيس الأميركي البالغ 79 عاما باحثا بنظره عن ميلوني "سأخاطر"، وأضاف "أين هي؟ هل يزعجك إن قلت إنك جميلة؟ لأن ذلك صحيح".

وأضاف ترامب: "إنها تحظى باحترام كبير في إيطاليا. إنها سياسية ناجحة جدا".

واكتفت ميلوني التي كانت تقف خلفه مباشرة، بالابتسام.