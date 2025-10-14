نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وسائل إعلام سورية: انفجار في حي القاطرجي بمحافظة حلب يجري التأكد من طبيعته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام سورية، بانفجار في حي القاطرجي بمحافظة حلب يجري التأكد من طبيعته.

وقد أعلنت إدارة العمليات العسكرية السورية، حل الجيش العربي السوري ومجلس الشعب وجميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق وإلغاء العمل بدستور سنة 2012.

وأشار القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، إلى أن أولويات سوريا اليوم ملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم الأهلي وبناء مؤسسات الدولة والعمل على بناء بنية اقتصادية تنموية واستعادة سوريا لمكانتها الدولية والإقليمية.