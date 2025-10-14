نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 27 مليون دولار وحَملة إعادة إعمار.. بريطانيا تعلن دعمًا لإنقاذ غزة بعد قمة شرم الشيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، على هامش مشاركته في قمة شرم الشيخ للسلام، عن حزمة مساعدات بريطانية عاجلة مخصصة لقطاع غزة بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني، تُعادل نحو 27 مليون دولار، موجهة لتوفير خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة، في خطوة تهدف إلى تخفيف المخاطر الإنسانية الناجمة عن أشهر من الحصار والقتال.

وأكد بيان داونينج ستريت أن التمويل البريطاني سيُقدَّم عبر جهات أممية وغير حكومية معروفة، من بينها يونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي والمجلس النرويجي للاجئين، بحيث يركز الدعم على الوصول الفوري إلى الفئات الأكثر تضررًا من الجوع وسوء التغذية والأمراض، وتقديم خدمات إنقاذية أساسية تضمن الصحة العامة والسلامة في المخيمات والمناطق المتضررة.

في تصريحاته بعد القمة، أوضح ستارمر أن لندن ستستضيف أيضًا مؤتمرًا دوليًا للإعمار يمتد ثلاثة أيام يشارك فيه ممثلون عن حكومات دولية والقطاع الخاص والمؤسسات المانحة مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي، مؤكدًا أن الهدف هو جمع التمويل اللازم لتحويل التعهدات إلى مشاريع عملية لإعادة بناء البنية الأساسية وتأمين احتياجات السكان على الأرض.

واستعرض رئيس الوزراء البريطاني ما أسماه "المرحلة الأصعب" بعد توقيع الاتفاق، مشيدًا بما تحقق في قمة شرم الشيخ ووصف يوم التوقيع بأنه "تاريخي"، لكنه شدد على أن التحدي الحقيقي يكمن في التنفيذ غدًا على الأرض.

وقال ستارمر إنه ناقش مع قادة العالم دور المملكة المتحدة في مراقبة وقف إطلاق النار وفي جهود نزع السلاح عن الجماعات المسلحة، مستفيدًا في ذلك من تجربة بريطانيا السابقة في جهود السلام في إيرلندا الشمالية.

وأشار بيان داونينج ستريت إلى أن بريطانيا قد قدمت خلال السنة المالية الجارية نحو 74 مليون جنيه إسترليني كمساعدات إنسانية لفلسطين، مع الإشارة إلى أن المملكة المتحدة اعترفت رسميًا بفلسطين كدولة الشهر الماضي، ما يعكس عمق التزام لندن بمسارين متوازيين: الدعم الإنساني العاجل والمساهمة في آليات الإصلاح وإعادة الإعمار طويلة الأمد.

تأتي المبادرة البريطانية ضمن جهود دولية متضافرة تُترجم التعهدات السياسية لقادة العالم في قمة شرم الشيخ إلى آليات تمويلية وتنفيذية ملموسة تسعى إلى إنعاش قطاع غزة وتلبية الاحتياجات الإنسانية الضرورية لتمهيد الطريق أمام عملية إعادة الإعمار الشاملة.